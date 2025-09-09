نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "السهرة حلوة" تجمع نيڤين رجب وغادة رجب معا لـ أول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح البرومو التشويقي لأغنية "السهرة حلوة" حيث تجمع الشقيقتين غادة ونيفين رجب، مما أثار حماس الجمهور. لهذه الأغنية، التي تمثل أول تعاون فني يجمعهما في ديو غنائي، ومن المنتظر طرحها كاملة خلال الأيام القادمة.

تفاصيل الأغنية والتعاون الفني:

وصفت الفنانة نيفين رجب كواليس الأغنية بأنها كانت من أجمل التجارب الفنية التي عاشتها، مؤكدة على متعة التعاون مع شقيقتها غادة وفريق العمل بأكمله.و أشارت نيفين إلى أن فكرة الأغنية كانت موجودة منذ فترة، لكنها ظهرت في الوقت المناسب الذي أراده الله، معربة عن أملها في أن يكتب لهما النجاح وأن يقدموا عملًا فنيًا جميلًا يسعد الجمهور

أغنية "السهرة حلوة" من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم. وقد شارك في عزفها كل من أحمد حسين (جيتار)، ومحمود شاهي (صوليست)، وماجد الصواف (طبلة). أما الميكس والماستر فتم بواسطة محمد جودة، وتم إخراج الفيديو بتقنية الفيديو AI وادارة انتاج بقيادة علي عبد الفتاح.

آخر أعمال الفنانتين

يأتي هذا الديو بعد فترة من الأنشطة الفردية لكل فنانة: نيفين رجب: طرحت في يوليو الماضي أغنية بعنوان "منسية"، وهي أغنية درامية مثلت عودتها إلى الساحة الفنية بعد غياب سنتين. الأغنية من كلمات حسين محرم وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، غادة رجب: كانت آخر أغانيها بعنوان " كل الحب ده، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.