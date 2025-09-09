نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تعيد كلوديا حنا إلى الأضواء بعرض فيلم "ورقة جمعية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت منصة نتفلكس العالمية تسليط الضوء على الفنانة العراقية كلوديا حنا، بعد أن بدأت مؤخرا عرض فيلم "ورقة جمعية" للمخرج أحمد البابلي، الذي يشارك في بطولته إلى جانبها كل من لوسي وسهر الصايغ. ويأتي عرض الفيلم بعد سنوات من طرحه في دور السينما ومشاركته في عدد من المهرجانات، حيث حصد عدة جوائز، فضلًا عن عرضه سابقًا على شاشات الطيران العربي والخليجي.

يمثل ظهور فيلم "ورقة جمعية" على منصة عالمية مثل نتفلكس خطوة فارقة في مسيرة كلوديا حنا، التي اعتبرت ذلك تتويجا لرحلة فنية امتدت لأكثر من عشر سنوات، بدأت من خلال دراستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ثم التحاقها بمركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، قبل أن تنطلق في عدد من الأعمال المصرية بين الدراما والسينما.

وتعد كلوديا حنا أول فنانة عراقية تدخل عالم السينما المصرية وكذلك يعرض لها فيلم على منصة نتفلكس، حيث تجسد في "ورقة جمعية" شخصية فتاة شعبية تُدعى "هناء"، تعمل في كوافير وتحلم بالخروج من واقع الحارة القاسي، لتواجه سلسلة من التحديات الإنسانية والاجتماعية.

تفاصيل فيلم “ورقة جمعية”

تدور أحداث فيلم "ورقة جمعية" حول "أم عبد الله"، وهي سيدة مسنّة تجمع حولها أهل الحارة وتُعد رمزًا للأمان والطمأنينة، حتى أن الجميع يعتبرونها العقل المدبّر والملاذ الآمن. ومع وفاتها المفاجئة، تتشتت العائلات ويغيب التضامن، فتعم الفوضى وتضيع القيم التي كانت تجمعهم، في إسقاط درامي على أهمية دور الأم في استقرار المجتمع.

قدمت كلوديا حنا على مدار السنوات الماضية عددًا من الأفلام، من أبرزها: سطو مثلث، أوشن 14، قهوة بورصة مصر، يوم العرض، استدعاء ولي عمر، إضافة إلى ورقة جمعية. أما في الدراما التلفزيونية فقد شاركت في أعمال منها: أزمة نسب، السرايا بجزأيه، قصر العشاق، وبيت السلايف، فيما تنتظر عرض أحدث أعمالها مسلسل "هابي هالوين" مع حنان مطاوع.