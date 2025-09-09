نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة.. يسرا تشارك كواليس فيلم «الست لما» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة يسرا علي مشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة جديده من كواليس فيلمها الست لما.

كواليس فيلم «الست لما»

ونشرت يسرا صورة مع أبطال فيلم الست لما في إحدى الأماكن خلال التصوير، وبينهم «الكلاكيت»، وعلقت: من تصوير أمس فيلم «الست لما».

موعد فيلم «الست لما»

ومن المقرر ان يعرض فيلم «الست لما» الفترة المقبلة، والذي يناقش قضايا خاصة بالنساء في إطار اجتماعي.

ابطال فيلم «الست لما»

ويضم فيلم «الست لما» بطولة: يسرا، ياسمين رئيس، درة، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع، العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

قصة فيلم «الست لما»

وتظهر يسرا بشخصية إعلامية تدعى دينا الكردي وهي إعلامية صارمة، وتقود النضال النسوي بحزم تؤمن بقدرة المرأة على التغيير لكنها تعاني من صدمة خفية تترك أثرها على علاقتها بالرجال، بينما تقدم ياسمين رئيس في الفيلم شخصية “وفاء”، فتاة متحررة وجريئة، تخرجت من جامعة أمريكية ولكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد تعرضها لحادث تحرش وحشي داخل سيارة “أوبر”، ما يصيبها بصدمة نفسية عميقة، لتبدأ رحلة مليئة بالصراعات الإنسانية.

أحدث اعمال يسرا

ويذكر ان يسرا تنتظر فيلم بنات فاتن الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته بجانبها كل من باسم سمرة، هدى المفتي، النجمين السودانيين مصطفى شحاتة وإسلام مبارك، تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإنتاج علي بني حمد، وإخراج محمد نادر.