شعار جديد للفضائية المصرية عميدة الفضائيات العربية

أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم، الشعار الجديد للفضائية المصرية الموحدة، والتي ستكون نتاج دمج القناتين الفضائيتين المصريتين في قناة واحدة.

وتعكف لجنة متخصصة من التليفزيون المصري على وضع الخريطة الجديدة للفضائية المصرية، والتي سيتم تنفيذها تدريجيًا، لتصبح هناك قناة واحدة بخريطة برامجية متميزة، لديها قدرة تنافسية عالية.

جدير بالذكر أن هناك مفاوضات جارية تهدف إلى إعادة بث الفضائية المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد سنوات طويلة من الغياب.

وتُعد الفضائية المصرية عميدة الفضائيات العربية؛ حيث كانت أول قناة فضائية تنطلق في العالم العربي.