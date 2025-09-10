نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فضل شاكر يفتح النار على راغب علامة: "اتصالح مع نفسك قبل ما تتصالح معانا" في المقال التالي

اشتعلت الأجواء من جديد بين عائلتي الفنانين فضل شاكر وراغب علامة، بعدما خرج محمد، نجل الفنان فضل شاكر، ليرد بقوة على تصريحات راغب علامة الأخيرة، متسائلًا عن سبب هجومه المستمر على والده طوال السنوات الماضية.

وقال محمد فضل شاكر عبر "ستوري" على إنستجرام: "وصلي من كام يوم إن فيه حملة معمولة على والدي من فنانين وإعلاميين حاقدين، ومنهم راغب علامة، واللي المفروض عايز يحل مشاكله مع والدي، رغم إنه بقاله 13 سنة ما سبش وسيلة إعلامية إلا وشهّر بينا من خلالها."

وأضاف: "لو قلبنا الأدوار مش هتستحمل اللي والدي استحمله، وبرغم كده والدي وافق على الصلح، لكن كل شوية نلاقيك طالع بفيديو جديد تتكلم عن أسلحة وقتل! هو أبويا إمتى قتل؟ أبويا مسك سلاح وقت ما ماكنش في حد يحمينا، لكن لا قتل ولا سرق."

وأكد محمد أن عائلته لا تمانع في طي صفحة الخلاف، لكنه وجّه رسالة مباشرة لراغب علامة قائلاً: "إحنا معندناش مشاكل نتصالح معاك، بس لازم أنت تتصالح مع نفسك الأول، 13 سنة ما طلعناش ردينا عليك ولا جبنا سيرتك بالعكس كنت بغني أغانيك في حفلاتي."

ومن جانبه، علّق راغب علامة في تصريحات إعلامية قائلاً: "الانتقادات عليا زادت في الفترة الأخيرة، وأنا لا بمسك سلاح ولا بقتل، أنا مؤمن بالقانون والقضاء، والقانون قادر ياخد حقي وحق غيري من حملات التشويه اللي بقت موجودة بقوة على السوشيال ميديا."