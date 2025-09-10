نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهر الصايغ تثير الجدل بانضمامها لمسلسل "لعدم كفاية الأدلة" خارج الموسم الرمضاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد مسلسل "لعدم كفاية الأدلة" للعرض خارج السباق الرمضاني، ليكسر بذلك القاعدة المعتادة للأعمال الدرامية، حيث يتكون من مجموعة حكايات منفصلة تجمع عدداً من النجوم في كل قصة. وقد أعلنت الفنانة سهر الصايغ انضمامها رسميًا لبطولة إحدى الحكايات، في خطوة أثارت الكثير من الجدل حول طبيعة الدور الذي ستقدمه هذه المرة، بينما لا يزال التعاقد جارياً مع باقي أبطال العمل.

وعلى جانب آخر، أوضحت الفنانة فريدة سيف النصر أنها اعتذرت عن المشاركة في المسلسل، مؤكدة أن الشخصية التي عُرضت عليها لم تناسب اختياراتها الفنية الأخيرة رغم تقديرها لفريق العمل.

آخر أعمال سهر الصايغ

جدير بالذكر أن سهر الصايغ شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا" إلى جانب مصطفى شعبان ونخبة من النجوم، حيث قدمت شخصية محورية في عمل تدور أحداثه وسط صراعات النفوذ والمؤامرات داخل عائلة كبيرة يسيطر عليها بطل العمل