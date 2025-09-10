نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفاف رشاد تصرخ من القلب: "كرموني وأنا عايشة مش بعد ما أموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبّرت الفنانة عفاف رشاد عن أمنيتها الكبيرة إنها تُكرم وهي على قيد الحياة، مؤكدة إن التكريم بعد الرحيل ملوش نفس القيمة عند الفنان اللي بيكون طول عمره بيدي من قلبه للجمهور والفن. وأوضحت إنها لحد دلوقتي ما حصلتش على أي تكريم يليق بمشوارها الفني، رغم إن ده أبسط حق للفنانين اللي عاشوا حياتهم كلها وسط الأضواء والمشاعر.

وخلال تواجدها في فعاليات مهرجان بردية السينمائي، شددت عفاف على إن الفنان "كتلة أحاسيس ومشاعر" وإن تكريمه في حياته بيكون أعظم تقدير له ولتعبه، مشيرة في كلامها لقيمة الكاتب الكبير وحيد حامد اللي اعتبرته علامة مش هتتعوض في تاريخ السينما المصرية، وأعماله ستظل خالدة مع الأجيال.

أما مهرجان بردية السينمائي نفسه، فبيُعد الأول من نوعه المخصص لأفلام الخمس دقائق، والمقام تحت رعاية وزارة الثقافة وتنظيم مؤسسة بردية للثقافة والفنون التابعة لوزارة التضامن. وتستمر فعالياته لمدة أسبوع كامل في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من النجوم وصناع السينما اللي بيؤكدوا إن الفن الحقيقي بيعيش مهما مر الزمن.

