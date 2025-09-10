نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تعود في رمضان 2026 بعمل جديد مع أحمد حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة غادة عبد الرازق للظهور في الموسم الرمضاني المقبل 2026 بعمل درامي جديد، لتواصل مسيرتها الناجحة في الدراما الرمضانية بعد تألقها العام الماضي في مسلسل شباب امرأة، الذي لاقى صدى واسعًا بين الجمهور.

ويأتي العمل المنتظر ضمن تعاون متجدد بينها وبين المخرج أحمد حسن، حيث جمعت بينهما أعمال سابقة أثبتت نجاحًا لافتًا على الشاشة، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب لتفاصيل مشروعهما الجديد.

محطات غادة عبد الرازق الأخيرة

قدمت غادة عبد الرازق في رمضان 2025 مسلسل شباب امرأة، الذي عُرض في 15 حلقة خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، وشاركها البطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، دالية شوقي، والفنانة المغربية لينا صوفيا بن حمّان، إلى جانب حسن أبو الروس ورانية منصور ويوسف عثمان وطارق النهري، وهو العمل الذي أخرجه أحمد حسن وكتبه أمين يوسف غراب عن رواية لمحمد سليمان عبد الملك.

أما في موسم 2024، فقد خاضت تجربة مختلفة من خلال مسلسل صيد العقارب، الذي أخرجه أيضًا أحمد حسن، وشاركها بطولته محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، وميار الغيطي، ومن تأليف باهر دويدار.

