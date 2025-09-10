نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدين يحتفل عبر إنستجرام بوصول أغنية تامر حسني الجديدة إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الملحن مدين عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بنجاح أغنية النجم تامر حسني الأخيرة "حفلة تخرج من حياتي"، والتي تخطت حاجز 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب في فترة قصيرة منذ طرحها، لتؤكد استمرار جماهيرية تامر حسني وقدرته على تصدر المشهد الغنائي.

وشارك مدين جمهوره صورة تجمعه بتامر حسني، موجهًا رسالة شكر وامتنان لكل محبي الأغنية، مؤكدًا أن هذا النجاح ما هو إلا بداية لمشاهدات أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث كتب معبرًا عن سعادته: "حفلة تخرج من حياتي عدت الـ 5 مليون مشاهدة على يوتيوب، وإن شاء الله نوصل لـ 50 مليون وأكثر بفضل دعمكم وحبكم"، في إشارة إلى ثقته الكبيرة في تفاعل الجمهور مع العمل.

الأغنية حملت توقيع الشاعر ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع وميكس وماستر توما، بينما تولى الغناء النجم الكبير تامر حسني الذي اعتاد أن يقدم لجمهوره أعمالًا متنوعة تلمس قلوبهم وتحقق نسب مشاهدة قياسية منذ الساعات الأولى لطرحها.

ويُعد هذا النجاح امتدادًا لمسيرة تعاون مميزة بين تامر حسني ومدين، حيث سبق وأن جمعتهما عدة أعمال لاقت استحسان الجمهور، إلا أن "حفلة تخرج من حياتي" جاءت لتؤكد حالة التناغم الفني بينهما، وتثبت أن الأغنية الهادفة ما زالت قادرة على تحقيق انتشار واسع في زمن الإيقاعات السريعة والأعمال التجارية.

الجدير بالذكر أن تامر حسني يواصل تعزيز مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، بعد أن حققت أعماله الأخيرة مشاهدات بالملايين، فيما يحرص دائمًا على تقديم كل جديد سواء في السينما أو الدراما أو الغناء، وهو ما يجعله متصدرًا دائمًا للتريند وواجهة للفن المصري والعربي.

بهذا الاحتفال، يبعث مدين برسالة واضحة بأن النجاح الحقيقي لا يأتي إلا بتكاتف فريق العمل، ليؤكد أن "حفلة تخرج من حياتي" ليست مجرد أغنية بل حالة فنية متكاملة استطاعت أن تصل لقلوب الجمهور في وقت قياسي.