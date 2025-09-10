نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر كارولين عزمي للتريند.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة كارولين عزمي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تألقت في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بعدما ظهرت بإطلالة كاجوال ساحرة.

كارولين عزمي

أحدث ظهور لـ كارولين عزمي



ظهرت كارولين عزمى بـ توب أسود مع بنطلون جينز ووضعت مكياج ترابي يبرز جمالها، واجمعت إطلالتها بين البساطة والأناقة.



كارولين عزمى تسحر عيون جمهورها في أحدث ظهور



ولفتت كارولين الأنظار بجمال إطلالتها التى حظيت بإعجاب واسع على منصات التواصل الاجتماعى، وتفاعل الجمهور معها بالتعليقات الايجابية.



آخر أعمال كارولين عزمي



حققت كارولين عزمى نجاحًا فى دراما رمضان الماضي، بمسلسل فهد البطل، ويشاركها البطولة أحمد العوضي، ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، حمزة العيلي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبوداوود، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.