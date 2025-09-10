نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان، الذي يحل اليوم الأربعاء 10 سبتمبر، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت دنيا سمير غانم فيديو بلقطات تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلقت: «عيد ميلاد سعيد حبيبي».

دنيا سمير غانم ورامي رضوان

آخر أعمال دنيا سمير غانم

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم هو فيلم "روكي الغلابة"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية.

أحداث فيلم “روكي الغلابة”



تدور أحداث الفيلم حول فتاة بسيطة من أصول ريفية تجد نفسها فجأة في عالم الملاكمة، قبل أن تكلف بمهمة حماية طبيب (محمد ممدوح) تحيط به الأخطار. ومع انخراطها في هذا العالم الجديد، تواجه مواقف كوميدية ومفارقات غير متوقعة، إلى جانب دخولها في قصة حب مليئة بالتشويق.

أبطال فيلم “روكي الغلابة"



الفيلم يضم نخبة من النجوم إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم محمد ممدوح، محمد ثروت، أحمد طلعت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، والطفلة كايلا رامي رضوان، بالإضافة إلى ضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس، وأحمد سعد، العمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.