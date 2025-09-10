نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببكاء هستيري.. مريم عامر منيب تودع خطيبها عمرو ستين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من الحزن والبكاء سيطرت على مريم عامر ابنة الراحل عامر منيب، خلال وجودها في مسجد الشرطة لتوديع خطيبها الراحل عمرو ستين، والذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ أمس الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر.

وحرص عدد من نجوم الفن والرياضة، على التواجد ومساندة أسرة الراحل وأبرزهم عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أحمد مرتضى منصور والفنان حسن أبو الروس، والفنان محمد الكيلاني، والملحن عمرو مصطفى، وغيرهم.

مريم منيب تعلن وفاة خطيبها عمرو ستين

وكانت قد أعلنت الفنانة مريم عامر منيب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس وفاة خطيبها عمرو ممدوح ستين، مؤكدة أن صلاة الجنازة ستقام غدًا الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكتبت مريم في إعلانها المؤثر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله حبيبي وكل حاجة في حياتي خطيبي عمرو ممدوح ستين، اللَّهُمَّ ارحمه رحمةً واسعة، واغفر له، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللَّهُمَّ نقّه من الذنوب والخطايا كم يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله، واجعل عمله الصالح شفيعًا له، وارفع درجته في عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، اللَّهُمّ اجعل قبره نورًا وسكينة، واجمعنا به في جنات النعيم".