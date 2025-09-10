نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفعاليات متنوعة.. قصر ثقافة طنطا يحتفل بعيد الفلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، باقة منوعة من الفعاليات والأنشطة، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفلاح المصري، الذي يوافق يوم التاسع من شهر سبتمبر كل عام.

الاحتفال بعيد الفلاح

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف للنشيد الوطني، أعقبه مجموعة منوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية، فيما تحدث المهندس الزراعي محمد السبع، مستعرضا الحياة في القرية المصرية قديما وحديثا، ومثمنا دور الفلاح في الحفاظ على الرقعة الزراعية والمساهمة في التنمية، لافتا إلى أن المجال الزراعي في مصر قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.

عن دعم الفلاح المصري، أوضح أنور عبد الحميد، نقيب الفلاحين بالغربية، بأن ما تحقق في مصر من نهضة زراعية هو أمر يدعو للتفائل في مستقبل زراعي أفضل للبلاد، حيث استطاع الفلاح الحصول على الدعم الكافي من الجهات المعنية، وأكد بأن تلك النهضة هي استكمال لما حققته ثورة 23 يوليو بعد اصدار قانون الإصلاح الزراعي، لافتا إلى أن من أهم المشروعات القومية التي قدمتها الدولة المصرية للفلاح هي المشروع القومي "حياة كريمة"، وقد شهدت الفعاليات افتتاح معرض فن تشكيلي لمواهب القصر، وعرض فني لفرقة طنطا للفنون الشعبية. ونفذت الفعاليات بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.

مخاطر الجرائم الالكترونية

من ناحية أخرى استضاف معهد فتيات طنطا محاضرة توعوية بعنوان "مخاطر الجرائم الالكترونية"، استعرض خلالها د. محمد قطب، رئيس الإتحاد العربي للتنمية للتنمية المستدامة والبيئة، أشكال الجرائم الإلكترونية، محذرا من خطورتها على المجتمع، وطالب الأسرة بضرورة مراقبة المحتوى الذي يقدم لأبنائهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأقيم اللقاء بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د. دينا هويدي، والإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية.

