ثقافة الوادي الجديد تواصل احتفالات المولد النبوي بأمسيات شعرية وورش فنية للأطفال

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد عددا من الأنشطة الأدبية والثقافية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

احتفالات المولد النبوي الشريف

واحتفالا بالمولد النبوي الشريف، شهد نادي الأدب بقصر ثقافة الخارجة أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء، حيث ألقت الشاعرة نور مختار قصيدة بعنوان "لو هاحكي"، وقدمت الشاعرة أمل بندراني قصيدة "لو هاقول"، فيما ألقى الشاعر سعيد ساسي قصيدة "أرض بور"، واختتمت الأمسية بأنشودة دينية في حب الرسول قدمها الفنان حسن ناجي، نالت استحسان الحضور.

ورش فنية

في سياق متصل، أقام بيت ثقافة القصر ورشة رسم لوحات فنية عن عروسة المولد، تدريب سكينة فاروق، كما نفذ قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة فنية مماثلة قدمتها منال سيد.

من ناحيه أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، من خلال فرع ثقافه الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، عقد بيت ثقافة الجديدة لقاء بعنوان "الشباب وضروره الوعي بتاريخ الوطن" تحدث خلاله أحمد زوام، مدير مدرسة الجديدة الثانوية، عن أهمية دعم الشباب وتمكينهم، وضرورة توعيتهم بتاريخ وطنهم ومواجهة المخاطر والمؤامرات التي تستهدفهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

وفي قصر العاصمة أقيمت ورشة حكي بعنوان "الموبايل خطر يهدد حياتك"، تناولت خلالها إسراء جمال من إدارة التثقيف الصحي، الأضرار الجسيمة للاستخدام المفرط لأجهزة المحمول، سواء على الجانب الجسدي مثل الصداع وإجهاد العين وآلام الرقبة وتأثيرها على القلب والأوعية الدموية، أو على الجانب النفسي بما تسببه من اضطرابات النوم وضعف التركيز، والتوتر، اختتمت حديثها مؤكدة على ضرورة تقليل عدد ساعات التعرض خاصة عند الأطفال.

عرض فني لفرقة الفنون الشعبية

كما شهد القصر عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية تضمن باقة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الواحاتي منها رقصه البلح والخزام وغيرها بقيادة الفنان محمد عبد الله.

وضمن أنشطة الطفل، نفذ بيت ثقافة المنيرة ورشة تصميم إكسسوارات تدريب سعاد محمد، كما أقيمت ورشة مماثلة

ببيت ثقافة ناصر الثورة تدريب سامية محمد، تلاها مناقشة قصة "الفأر والقط الكسول" للكاتب المسرحي محمد ناصف، أدارتها ناريمان محمد، مدير البيت، في حوار تفاعلي مع الأطفال.

