حنان مطاوع تعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة حنان مطاوع حاله من النشاط الفني بين السينما والدراما خلال الفترة الماضية، حيث تشارك في عدد من الاعمال ابرزهم فيلم هيروشيما.

أحدث اعمال حنان مطاوع

تبدأ حنان مطاوع خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهدها فى فيلم هيروشيما الذى يجمعها بأحمد السقا، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، علاء مرسى، ناهد السباعى،هدى الأتربى، وعدد كبير من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوى وزيد الكردى

آخر اعمال حنان مطاوع

وحلت حنان مطاوع ضيف شرف على الحلقة الثانية من مسلسل كتالوج، الذى لعب بطولته محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، وريتال عبد العزيز، تأليف أيمن وتار ومن إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد الجنايني.

وأيضًا عُرض لـ حنان مطاوع مؤخرًا مسلسل صفحة بيضا، والذي نافست به ضمن دراما الـ Off Season، خلال شهر يناير الماضي، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع خلال أحداثه في أزمات عديدة تحاول حلها، كما عُرض لحنان مؤخرا فيلم هابي بيرزداي بطولة نيللي كريم، ضمن المسابقة الدولية للأفلام الروائية في مهرجان تريبيكا لعام 2025.