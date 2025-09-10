نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ماما وبابا" يحقق إيرادات جيدة ويتخطى الـ 10 مليون جنية بعد أسبوعين من عرضه بالسينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن ايرادات جيدة الأسبوع الماضى إيرادات بلغت أكثر من ٤ ملايين جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين عرض اكثر من ١٠ مليون جنيها بدور العرض السينمائية.

تفاصيل فيلم ماما وبابا:

يحكى فيلم (ماما وبابا) عن زوجين يعيشان حياة أسرية هادئة ومستقرة، حتى يمران بحادث غريب يقلب حياتهما تمامًا، حيث يجد كل واحد نفسه فى جسد الآخر، الزوجة تكون في جسد زوجها والعكس صحيح، وذلك يجعلهما يدخلا في اختيارات هامة ويعيشان مواقف جديدة عليهما تمامًا وسط مفارقات كوميدية تنتج من الحالة التي أصبحا فيها.

فريق عمل فيلم ماما وبابا:

فيلم (ماما وبابا) بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وئام مجدى، أحمد محمدى ومن الأطفال يزن صلاح وخديجه احمد والفيلم فكرة رحمة فلاح وتأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعى وإنتاج محمد رشيدى رشيدي فيلمز وياسر صلاح وتدور أحداثه فى اطار كوميدى اجتماعى.