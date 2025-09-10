شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيه «غالية علينا يا بلادنا»

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ قليل أحدث أغانيها التي تحمل اسم «غالية علينا يا بلادنا»، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تفاصيل اغنيه “غالية علينا يا بلادنا”

وجاءت اغنيه “غالية علينا يا بلادنا” من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.

كلمات اغنية «غالية علينا يا بلادنا»

غالية علينا يا بلادنا

ما تحملش بلادنا

خدنا عليكي وخدنا

نرجع مهما بعدنا

وناسنا ف ناسنا والأيام الحلوة

فى ليلنا ونيلنا لا متهونش العشرة

شيرين عبد الوهاب تنفي مشاركتها حفلا غنائيا مع فضل شاكر

سبق، ونفت الفنانة شيرين عبد الوهاب في بيان ما تم تداوله من اخبار بشأن إحياء حفل غنائي فى المملكة العربية السعودية رفقة الفنان فضل شاكر يوم ١٩ سبتمبر الجاري.

اخر اعمال شيرين عبدالوهاب

وكان اخر اعمال شيرين عبدالوهاب هي أغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي، كما طرحت أغنية بعنوان "ابتسمت" كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما