نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الرسمي لحكاية "ديجافو" سادس حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «ماتراه ليس كما يبدو»، البوستر الرسمي لحكاية «ديجافو»، وهي سادس حكايات المسلسل، ويبدأ عرضها السبت المقبل عبر شاشة قنوات DMC، ومنصتي WATCH IT، وشاهد في تمام الساعة الـ7 مساءً.

حكاية «ديجافو»، بطولة شيري عادل، أحمد الرافعي، عمرو وهبة، هند عبدالحليم، ن تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر،إذ تتناول حكاية «ديجافو» من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» قصة قريبة من الواقع، والتي تسلط الضوء على العلاقات الزوجية والتعقيدات النفسية والاجتماعية الناتجة عن روتين الزواج.



تفاصيل حكاية «ديجافو»

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، والذي يستقر عند نتيجة واحدة وهي أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يحدث في العلن وأمام الناس، وأنه دومًا ما يراه الناس ليس كما يبدو في واقعه.

مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، من إنتاج K Media، للمنتج كريم أبوذكري، ومكون من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، بفريق عمل مستقل، سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج، ويعرض على قناة DMC ومنصة Watch it وذلك ضمن أعمال موسم الأوف سيزون على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية