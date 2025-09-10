نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البوسترات الفردية لـ أبطال فيلم 'فيها إيه يعنى' في المقال التالي

طرح صناع فيلم "فيها إيه يعني؟"، البوسترات الدعائية للعمل المقرر طرحه في السينمات المصرية قريبا.

البوسترات الفردية لـ أبطال فيلم فيها إيه يعنى

تصدر كل بطل بوسترًا بمفرده وذلك ضمن عليات الدعاية الخاصة بالفيلم، ويعد فيلم فيها إيه يعنى آخر أفلام موسم الصيف السينمائى 2025

ابطال فيلم فيها إيه يعنى

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

قصة فيلم فيها إيه يعنى

تدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أحدث اعمال ماجد الكدوانى

ومن ناحية اخري، تعاقد ماجد الكدوانى على تقديم مسلسل جديد يحمل عنوان سنة أولى طلاق تأليف شيرين دياب وإنتاج أحمد الجناينى، ليكون هذا العمل بمثابة الانطلاقة الأولى له كبطل مطلق فى الدراما التليفزيونية خلال الشهر الكريم، وذلك بعد سنوات طويلة من النجاحات التى ارتبط اسمه فيها بشكل أكبر بعالم السينما.

أحدث اعمال غادة عادل

كما تنتظر غادة عادل عرض مسلسل وتر حساس 2 على قناة ON، من إنتاج المتحدة استوديوز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج وحسن بلاسي، ويشارك فى بطولته إلى جانب غادة عادل: محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، هاجر عفيفى، رانيا منصور، إلهام وجدى، محمد العمروسى، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعى، عزوز عادل، تميم عبده، لطيفة فهمى.