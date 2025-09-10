نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي ترد رد مفاجئ علي سلوم حداد بعد سخريته من الفنانين المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة هالة صدقي علي تصريحات الفنان السوري سلوم حداد بعد سخريته من طريقة نطق بعض الفنانين المصريين للغة العربية

الفصحي وهو الفيديو الذي لاقي انتشارًا واسعًا

قالت هالة صدقي في تصريحات لصدي البلد مع الإعلامية أوركيد سامي " سلوم حداد حر في رأيه ليه الهجوم عليه هو قال بعض مش كل، انا معرفش اتكلم لغة عربية الفصحي عادي ممكن يكون الإنسان دراسته لغات حتي المذيعين بيتكلموا باللغة العامية، احنا عندنا أستاذة في اللغة العربية نور الشريف، عيد الله غيث، محمود ياسين وناس كثير، احنا لازم نطور من نفسنا مش نعمل هجوم علي الناس



يذكر أن أثار الفنان السوري سلوم حداد جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية المصرية والعربية بعد تصريحاته الأخيرة التي شكّك فيها بقدرة الممثلين المصريين على إتقان اللغة العربية الفصحى.



وخلال مشاركته في إحدى الندوات، قال سلوم حداد إن «غالبية الممثلين المصريين لا يجيدون الفصحى»، مستثنيًا أسماء قليلة مثل الراحلين نور الشريف وعبد الله غيث.

وسخر سلوم حداد من طريقة نطق بعض الجمل، معتبرًا أن الأداء اللغوي غير سليم ويؤثر على قيمة العمل الفني.

التصريحات قوبلت بموجة انتقادات حادة من فنانين ونقاد مصريين من خلال تصريحات صحفية وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُعد الفنان السوري سلوم حداد واحدًا من أبرز وجوه الدراما السورية والعربية، وُلد في مدينة حلب عام 1953، وبدأ مسيرته الفنية في منتصف سبعينيات القرن الماضي بعد تخرّجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.



عُرف سلوم حداد بقدرته على تجسيد الشخصيات التاريخية والاجتماعية، حيث لمع اسمه في مسلسلات مثل الزير سالم، الكواسر، أخوة التراب، وسفر الحجارة.