نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي: بوسي شلبي كانت زوجة محمود عبد العزيز حتى وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة هالة صدقي، أن الإعلامية بوسي شلبي، كانت زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز حتى يوم وفاته، موضحة: "بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة للراحل وهي ضحية، ومحمود عبد العزيز كان شخصية محترمة ويعرف دينه".



وأضافت هالة صدقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل المذاع على فضائية "صدى البلد 2": "الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والإعلامية بوسي شلبي، قاما بأداء فريضة الحج سويا وكانا يقيمان فى غرفة واحدة".



وأوضحت: "بوسي شلبي ضحت كثيرا عشان خاطر الراحل محمود عبد العزيز، وظلت معه حتى وفاته، وكل ما يقال غير ذلك فهو تشويه لصورة الأسرة، سواء الراحل محمود عبد العزيز، أو بوسي شلبي".



