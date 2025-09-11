نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي عن تصريحات سلوم حداد: عنده حق ولا نملك فنانين يستطيعون تقديم أدوار باللغة العربية الفصحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة هالة صدقي عن دهشتها إزاء الجدل الكبير الذي أثاره مقطع فيديو متداول للفنان السوري سلّوم حداد، عقب تصريحاته التي انتقد خلالها أداء بعض الفنانين المصريين في نطق اللغة العربية الفصحى.

تصريحات هالة صدقي



وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، قالت صدقي إنها تستغرب ما وصفته بـ«الحساسية المفرطة» تجاه كلمات حداد، موضحة: «ربما كان محقًا في رأيه، فاليوم نفتقد الأعمال الدرامية التي تبرز قدرة الفنانين على إجادة الفصحى».



وأضافت أن الساحة الفنية لم تعد تزخر برموز مثل عبد الله غيث، أشرف عبد الغفور، أو نور الشريف، الذين اشتهروا بحبهم وإتقانهم للغة العربية، مشيرة إلى أن الجيل الجديد لم تتح له فرصة متابعة أعمال درامية بالفصحى، ما انعكس على قدراته في هذا المجال.



وأكدت هالة صدقي أنها شخصيًا لا تتقن الفصحى بشكل كامل، لكنها لا تعتبر ذلك انتقاصًا من موهبتها، قائلة: «أنا لست أستاذة جامعية، أنا ممثلة، والتمثيل لا يقتصر فقط على إتقان العربية الفصحى».



