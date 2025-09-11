نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة الأخيرة من "الوكيل".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر تريند X في مصر والإمارات والعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا بعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "الوكيل" ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، حيث تصدر العمل تريند موقع X (تويتر سابقًا)، محتلا المركز الأول في مصر والإمارات وعدد من الدول حول العالم.

تفاصيل الحكاية

الحكاية التي حملت توقيع المؤلف محمد الدسوقي رشدي وإخراج محمود زهران، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، أثارت نقاشًا كبيرًا حول العالم السري لمنصة "تيك توك" وما يدور خلف كواليسها من ظواهر وحقائق صادمة.

أبطال الحكاية

بطولة الحكاية جمعت كلًا من: مراد مكرم، محسن محيي الدين، تامر فرج، أحمد فهيم، محمد طعيمة، بسنت النبراوي، آية عبد الرحمن، أحمد عثمان، إسلام خالد، إلى جانب مشاركة مميزة للكاتب محمد الدسوقي رشدي الذي ظهر بشخصيته الحقيقية في الحلقة الأخيرة، ليضفي مزيدًا من الواقعية على الأحداث.

مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يضم سبع حكايات مستقلة، كل منها تقدم على مدار خمس حلقات بفريق عمل مختلف، ليستعرض ظواهر اجتماعية وإنسانية شائكة، في قالب درامي يجمع بين الغموض والتشويق.