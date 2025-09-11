نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورقة وقلم وخيال ممطوط" في محور التأليف بمهرجان القاهرة لمسرح العرائس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام مساء السبت 13 سبتمبر ندوة فكرية بعنوان "ورقة وقلم وخيال ممطوط" ضمن فعاليات المائدة المستديرة في محور التأليف، وذلك في إطار الدورة الأولى من مهرجان القاهرة لمسرح العرائس، والتي تُقام هذا العام تحت اسم "دورة الفنان جمال الموجي".

موعد الندوة



وتُعقد الندوة في تمام الساعة السابعة مساء على مسرح مدرسة الفنون بأكاديمية الفنون.

تفاصيل الندوة

يشارك في الندوة الكاتب وليد كمال، والناقد المسرحي محمد الروبي رئيس تحرير جريدة "مسرحنا"، والكاتبة والشاعرة صفاء البيلي، ويُدير اللقاء الفنان هشام علي، الذي يتولى أيضًا مسؤولية تنظيم المائدة المستديرة ضمن برنامج المهرجان، والمنسق العام المهرجان ساره شكرى.



يُقام المهرجان تحت إشراف عام من الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، ويهدف إلى تسليط الضوء على فنون العرائس بمختلف أشكالها، وتشجيع التجارب الجديدة في مجال التأليف المسرحي الموجه لهذا الفن.

مهرجان القاهرة لمسرح العرائس

يُذكر أن مهرجان القاهرة لمسرح العرائس يُعد الأول من نوعه في مصر، ويأتي كمبادرة لإحياء فن العرائس وتقديمه في شكل معاصر يواكب تطورات المسرح الحديث، من خلال عروض فنية، وندوات فكرية، وورش تدريبية، تستمر على مدار عدة أيام بمشاركة فنانين وباحثين من داخل مصر وخارجها.