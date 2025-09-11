اليوم.. سماح أنور ضيفة برنامج “أسرار النجوم”

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الخميس الفنانة سماح أنور، ضيفة على الإعلامية "إنجي علي"، في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والكواليس المتعلقة بحياتها الخاصة ومشوارها الفني.



ونشرت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا:" استنوا الفنانة سماح أنور هتكون ضيفتنا بكره في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي".

آخر أعمال سماح أنور

ويذكر أن المنتج أحمد الجناينى حقق نجاحًا مؤخرًا بعد عرض مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.