بعنوان "مين..أمين؟..تفاصيل جولة كوميدية لأحمد أمين في أمريكا وكندا

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد أمين عن انطلاق جولته الجديدة في فن الستاند أب كوميدي تحت عنوان "مين.. أمين؟"، وهو السؤال الذي ارتبط به منذ ظهوره الأول على المسرح قبل ثمانية أعوام حين قدم مهرجان السينما العربية. يومها، خاطب الجمهور قائلًا: "انتو ممكن تستغربوا هما ليه اختاروا أحمد أمين يقدم المهرجان.. بس فيه سؤال أهم: مين أمين أصلًا؟"، وهي الجملة التي أضحكت النجوم الحاضرين لأنها كانت من فنان صاعد وقتها لا يزال يُعرّف نفسه للجمهور.

تفاصيل جولة أحمد أمين

تنطلق الجولة من الولايات المتحدة الأمريكية في الثامن من أكتوبر المقبل من مدينة هيوستن وتشمل بعدها 5 مدن أمريكية أخرى، هي دالاس (9 أكتوبر) وتمبا (11 أكتوبر)، ثم نيويورك (12 أكتوبر) وواشنطن (14 أكتوبر) وصولا إلى لوس أنجلوس (25 أكتوبر) وأخيرا سان ديجو (26 أكتوبر) على أن يتخلل ذلك 5 حفلات في خمس مدن كندية من 16 إلى 22 أكتوبر المقبل.

تصريحات أحمد أمين

أكد أمين في بيان صحفي أن الجولة ستُقدَّم بالكامل باللغة العربية، ليبقى قريبًا من جمهوره العربي في كل مكان، مؤكدًا أن الضحك هو اللغة الأصدق للتواصل.

ومن المخطط أن يكون ختام الجولة حفل على مسرح كبير في القاهرة.

وفي لفتة إنسانية، كشف أحمد أمين أن جميع أرباح الجولة سيتم التبرع بها لصالح معهد الأورام في مصر، دعمًا لرسالة الفن في خدمة المجتمع.

الجولة الجديدة تستلهم هذا السؤال البسيط والعميق في الوقت نفسه، إذ يرى أمين أن كل إنسان يعيش رحلة بحث عن ذاته منذ الطفولة، يسعى خلالها لاكتشاف من يكون، وما يحب وما لا يحب، وكيف يختار عمله وعلاقاته وحياته. ويقول أمين إن عرض "مين.. أمين؟" ليس مجرد عرض كوميدي، بل هو أشبه بسيرة ذاتية كوميدية تأملية يروي من خلالها محطات حياته المختلفة: من أحلام الطفولة، إلى العمل كموظف، ثم الزواج والإنجاب، مرورًا بتجربة اليوتيوب، وصولًا إلى التمثيل والشهرة.

ويضيف أمين: "حتى مع كل هذه المراحل، يظل السؤال حاضرًا: أنا مين؟ أحيانًا أشعر أنني كبرت فعلًا مع كل المسؤوليات، لكن في داخلي لازلت طفلًا صغيرًا يبحث عن نفسه."



وسيقدّم الفنان خلال الجولة مبادرة فريدة، حيث سيتيح الفرصة لمواهب كوميدية شابة من مصر والعالم العربي للانضمام إليه وتقديم عروض قصيرة في كل مدينة يزورها، ليكون العرض مساحة لاكتشاف الأصوات الجديدة في الكوميديا.

الجولة تمثل مزيجًا من الفكاهة والفلسفة والتجربة الشخصية، وتقدم للجمهور رحلة عبر الضحك والتأمل معًا، في محاولة للإجابة على السؤال الأزلي: "مين.. أمين؟".