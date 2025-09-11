نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة يكشف أسرار كواليس ألبومه الأخير "قرار شخصي" في برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة فنية خاصة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي من خلال برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة النجم والمطرب حمزة نمرة، وتذاع في التاسعة والنصف على شاشة الحياة يمي الأحد والإثنين.

تفاصيل اللقاء

ومن المقرر أن يشدو حمزة نمرة خلال اللاء بباقة من أجمل أغاني ألبومه الجديد "قرار شخصي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجميع.

ويكشف حمزة لماذا لم يصدر أغاني ألبومه مرة واحدة بل قدم ثلاثة أغاني في البداية، وشعوره عندما تصدر ألبومه أغلب التريندات وحقق نسبة استماع عالية جدًا، وهل هناك ألبوم صيفي وشتوي؟.

كما يتحدث حمزة نمرة عن أن أغاني ألبومه "قرار شخصي"، وهما إذا كان هناك فرق بين أن يغني من ألحانه أو ألحان غيره، وأقرب أغنية لقلبه من أغاني الألبوم ولماذا اختار عنوان الألبوم "قرار شخصي"؟، وأغرب وأخطر قرار شخصي في حياته، وهل يفضل ألبوم كل سنتين أم أغنية سينجل كل 3 شهور، كما يقدم حمزة خلال الحلقة عددًا من المفاجآت الغنائية، ويكشف أسرار وكواليس لم تذع من قبل.

كما يقوم حمزة بغناء بعض الأغاني من ألبومه ومنها "بتستخبي"، "اتخمينا"، "يا عزيز عيني"، "شمس وهوا"، "وافتكر"، "طال غيابك".

موعد اللقاء

يذاع اللقاء الخاص مع النجم الكبير حمزة نمرة على حلقتين في التاسعة والنصف مساء الأحد والاثنين من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة.