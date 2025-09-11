بالصور.. أحمد عبد الوهاب ومصطفى غريب من كواليس فيلم "درويش"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك أحمد عبد الوهاب، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور جديدة له برفقة الفنان مصطفى غريب من كواليس فيلم درويش، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر ووصلت إيراداته إلى 40 مليون جنيه.

وظهر أحمد عبد الوهاب في فيلم درويش بدور رشدي الذي يمتاز بمهارة النصب ويجيد اللغة الفرنسية، ويعتبر فيلم درويش أول أعماله السينمائية.

تفاصيل فيلم "درويش"

فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، مصطفى الغريب، محمد شاهين، تارا عماد، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج ممدوح السبع.

مسلسل “ورد”

وفي سياق آخر، بدأ أحمد عبد الوهاب تصوير مسلسل ورد على فل وياسمين، وتشاركه في البطولة الفنانة صبا مبارك، ميمي جمال، فدوى عابد، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما استوديوز.

فيلم “أحمد وأحمد”

وفي سياق متصل، ظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابة أيضا مع كريم سامي كيمز ويعرض حاليًا في دور العرض.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي وأشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.