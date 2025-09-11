نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت المقبل.. موعد عرض الحكاية السادسة من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عمرو وهبة عن موعد عرض القصة السادسة من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» والتي تحمل عنوان «ديجافو»، وذلك عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

موعد عرض الحكاية السادسة من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

ومن المقرر بدء عرض حكاية ديجافو يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر حصريًا على شاشة قناة «DMC»، إضافة إلى منصتي «WatchIt»وشاهد.

ابطال حكاية «ديجافو»

وتأتي حكاية «ديجافو» من بطولة شيري عادل، أحمد الرافعي، عمرو وهبة، هند عبدالحليم، ومن تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر.

قصة حكاية «ديجافو»

وتسلط الضوء على قضية قريبة من الواقع، تتمثل في العلاقات الزوجية وما يصاحبها من تعقيدات نفسية واجتماعية ناجمة عن روتين الحياة الزوجية.

حكاية "الوكيل" ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" تتصدر التريند

سبق، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا بعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "الوكيل" ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، حيث تصدر العمل تريند موقع X (تويتر سابقًا)، محتلا المركز الأول في مصر والإمارات وعدد من الدول حول العالم.

تفاصيل مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

الجدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يضم 7 حكايات منفصلة، ولكل حكاية فريق عمل مختلف، والعمل من إنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات dmc، ومنصتي watch it وشاهد.