نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.... بهاء سلطان يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

تصدّر النجم بهاء سلطان محركات البحث على جوجل خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب إعلانه عن خطوة فنية جديدة اعتبرها جمهوره بداية مرحلة أكثر إشراقًا في مشواره الغنائي، حيث وقّع عقد تعاون مع المنتج حمدي بدر، رئيس شركة "كرافت ميديا"، لإنتاج ألبومه القادم.

ويأتي هذا التعاقد بعد النجاح الكبير الذي جمع الثنائي في الأغنيتين الأخيرتين "أنا من غيرك" و"براحة يا شيخة"، واللتين حققتا أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرتا من أكثر الأعمال استماعًا ومشاهدة في مسيرة سلطان مؤخرًا.

ويخطط المنتج حمدي بدر لتقديم الألبوم الجديد بطريقة مبتكرة، عبر طرح الأغاني بشكل منفرد وعلى فترات متقاربة، مع التعاون مع نخبة من أبرز صنّاع الأغنية في مصر والعالم العربي، من بينهم عزيز الشافعي، نادر حمدي، تامر حسين، منة عدلي القيعي، أحمد طارق يحيى، محمد يحيى، وتوما، وذلك في محاولة لصناعة شكل موسيقي متجدد يليق باسم بهاء سلطان وقيمته الفنية.

وكانت شركة "كرافت ميديا" قد أطلقت مؤخرًا أغنية "أنا من غيرك" كأغنية دعائية لفيلم "الهوى سلطان"، وهي من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، كما سبق وطرحت أغنية "براحة يا شيخة" كدعاية لفيلم "المطارد" من كلمات منة القيعي وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى وميكس وماستر هاني محروس