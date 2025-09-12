نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سر تصدر أحمد سعد تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



تصدر اسم المطرب أحمد سعد قوائم البحث على موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب ظهوره المميز في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة CBC، حيث خطف الأنظار بحضوره العفوي وتصريحاته الطريفة والصريحة التي أثارت تفاعل الجمهور بشكل واسع.

وأعرب سعد خلال اللقاء عن سعادته الكبيرة بوجوده على مقعد الضيوف في البرنامج، قائلاً مازحًا: "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة"، وهي الجملة التي أثارت ضحك منى الشاذلي والجمهور داخل الاستوديووأكد الفنان أن ظهوره في البرنامج يعتبر بالنسبة له خطوة مهمة تعكس حجم النجاح الذي وصل إليه في مشواره الفني، مضيفًا أن الفضل في ذلك يعود إلى توفيق الله ودعمه المستمر في السنوات الأخيرة.

وخلال حديثه، تطرق سعد إلى الظروف الصعبة التي مر بها المجتمع في الأعوام الماضية، من أزمات اقتصادية واجتماعية وانتشار جائحة كورونا إلى تداعيات الحروب وضغوط الحياة، مشيرًا إلى أنه حرص دائمًا على أن تكون رسالته الفنية قائمة على التفاؤل ونشر السعادة.

وقال: "أنا جاي أهزر في الدنيا دي وماشي.. ونقاط قوتي إني بغني كويس، فقررت أعمل أغاني تفرّح الناس وتخرجهم من الهموم."

ولم يخلُ اللقاء من الحديث عن إطلالاته المثيرة للجدل في الحفلات، حيث وصف سعد أسلوب ملابسه بأنه "نقطة ضعفه"، مؤكداً أنه يتعامل مع الانتقادات بروح مرحة ويحب السخرية من نفسه قبل الآخرين.

وأضاف ضاحكًا: "خفة دم المصريين مش طبيعية.. مرة واحد قابلني قالي مبحبش غير اتنين في حياتي محمد فؤاد وعمرو دياب، ففضلت أضحك من قلبي."