نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعز الناس تحيى ذكرى رحيل بليغ حمدى بمعهد الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لفرقة أعز الناس بقيادة المايسترو الدكتور هشام نبوى والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد سعودى برؤية فنية للدكتور سامح عبد العزيز ويحمل عنوان بليغ النغم بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى ويأتى ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى إلقاء الضوء على رموز وأعلام الموسيقى العربية وذلك فى التاسعة مساء الجمعة 12 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج باقة مختارة من مؤلفات لحن الشجن الشهيرة منها أعز الناس، على حسب وداد قلبى، عدى عليا وسلم، مغرم صبابا، اه لو قبلتك من زمان، أشكى لمين، طبطب الهوا علينا، الطير المسافر، على رمش عيونها، عشان بحبك أنا، ميدلى بليغ النغم، على قد ما حبينا، میدلی قولوا لعين الشمس، خلاص مسافر وعدد من الألحان التى ضمتها من مسرحية ريا وسكينة.. آداء أشرف حسن، ياسمين بركات، احمد مجدى، آيات الصالح، سمير صبرى، أحمد شعراوى، حنان مقبل، ميار احمد، محمد خليل، نيروز محمود، هناء عادل واصف، تامر سعيد، دعاء عبد المقصود، اسراء عصام، عزة اسامة، عمرو عادل إلى جانب فقرة خاصة لعازف البيانو إيهاب عز الدين ويؤدى الحان كل شي راح وإنقضى، تخونوه، ألف ليله وليلة، هوا يا هوا، مداح القمر وفات الميعاد.

الجدير بالذكر أن بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.