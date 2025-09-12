نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من ياسمين الخطيب على أزمة المنديل وفستانها: اضطريت أتصرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّقت الإعلامية ياسمين الخطيب على الجدل المثار حول فستانها في حفل مسابقة ملكة جمال مصر، بعد ظهورها وهي تغطي فتحة الفستان بمنديل، مؤكدة أن الأمر لا يستحق كل الضجة التي أُثيرت.

أزمة فستان ياسمين الخطيب

وقالت الخطيب، خلال برنامجها مساء الياسمين المذاع على قناة الشمس:كنت مترددة أتكلم في الموضوع، لأنه أتفه تريند على الإطلاق. صحيت على مئات الرسائل بتسألني عن المنديل، وكنت فاكرة في الأول إنه مقلب. هل معقول مجرد إني غطيت فتحة الفستان بمنديل يتحول لقصة تشغل الناس كلها؟.

وأضافت: في ناس قالت إني طالعة أخد لقطة.. لقطة إيه؟! أنا أصلًا لقطة وأقدر أعملها بمقال مهمة وحلقة مهمة لا ينقصني شهرة ولا التواجد علشان أصنع اللقطة، واللقطة في بلدنا بالتعرية مش إني استر أو غطي نفسي، الحقيقة إن الفستان كان بفتحة كبيرة جدًا وأنا ما جربتوش قبل الحفل، ولقيت نفسي مضطرة أتصرف بسرعة".

وأرجعت السبب إلى سوء التنظيم في الحفل: المصورين كانوا في كل الاتجاهات أمامي ومن خلفي، وده سبب لي حرج شديد، واضطريت أغطي نفسي بالمنديل.

واختتمت حديثها قائلة: الموضوع ما كانش أكتر من موقف عابر، لكن تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه.