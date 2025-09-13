نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر The Conjuring: Last Rites يحقق نجاحًا ضخمًا عالميًا ويتصدر شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصلت سلسلة الرعب الشهيرة The Conjuring نجاحها الكبير مع الجزء الجديد The Conjuring: Last Rites، حيث استطاع الفيلم أن يحصد إيرادات تجاوزت 243 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ليؤكد مكانته كواحد من أنجح أفلام الرعب في السنوات الأخيرة.

الفيلم يعيد الجمهور إلى عالم إد ولورين وارن، المحققين في عالم الظواهر الخارقة، حيث يواجهان هذه المرة واحدة من أكثر القضايا رعبًا وإثارة للجدل في مسيرتهما. القصة تدور حول عائلة سمورل التي تنتقل إلى منزل جديد ظنّت أنه سيكون بداية لحياة هادئة، لكنه سرعان ما يتحول إلى مسرح مرعب لغزو شيطاني يهدد وجودهم.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم فيرا فارميغا، باتريك ويلسون، ميا توملينسون، بن هاردي، بو جادسدون، كيلا لورد كاسيدي، إليوت كوان، ريبيكا كالدر، جون بروذرتون، ماديسون لولور، أوريون سميث، وشانون كوك.

أما الجزء الثالث من السلسلة (The Conjuring 3) فقد تناول واحدة من أشهر القضايا المقتبسة من ملفات وارن الواقعية، والتي بدأت بمحاولة إنقاذ روح طفل صغير وانتهت بكشف أحداث مرعبة تجاوزت حدود الخيال، لتبقى حتى اليوم من أكثر القصص التي أثارت الجدل في عالم التحقيقات الخارقة. وقد شارك فيه نخبة من الأبطال بينهم رويري أوكونور، سارة كاثرين هوك، جوليان هيليارد، جون نوبل، يوجيني بوندورانت، وروني جين بليفينز.

بهذا النجاح الكبير، يثبت The Conjuring مجددًا أنه ليس مجرد سلسلة رعب، بل علامة فارقة في هذا النوع من السينما، حيث يجمع بين التشويق والإثارة والقصص المستوحاة من أحداث واقعية تزيد من جرعة الرعب لدى المشاهدين.