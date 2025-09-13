فن ومشاهير

نجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة" في ضيافة الدكتور عمرو الليثي.. الليلة

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة خاصة واستثنائية، يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي نجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة" والتي تذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على شاشة قناة الحياة.

وفي خلال الحلقة يتم الكشف كواليس المسلسل  وأسراره مع نجومه والذين استطاعوا أن يصنعوا حالة خاصة من الفن الراقي الجميل المختلف في ستوديو "واحد من الناس" وهم: نجلاء بدر وهاني عادل ومنة فضالي وإيهاب فهمي وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وعبير منير وملك أحمد زاهر والمؤلف أحمد صبحي ومنتجته رشا عصفور والمخرج وائل فهمي عبد الحميد.

 

ويتحدث نجوم العمل عن هذا العمل الدرامي الجريء والذي استطاع ببساطة وفن وذكاء أن يقترب من أعماق النفس البشرية.

وفتح ملفات العلاقات الإنسانية المعقدة المليئة بالغموض وصراع المشاعر.

 

كما يكشف نجوم العمل كيف استطاع المسلسل  أن يحدث أثر وجدل من أول حلقة لأنه حكى عن أحاسيس الحب والغيرة، الحقيقة والوهم.. الثقة والخيانة.

 

كما يتحدث مخرج العمل وائل فهمي عبد الحميد عن عودته مرة أخرى إلى الدراما من خلال مسلسل "أزمة ثقة" وأسباب اختياره.

 

ويكشف مؤلف العمل هل أحداث المسلسل واقعية أم من وحي الخيال، كما تتحدث منتجة العمل كيف استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة "القيمة الفنية والجاذبية الجماهيرية".

 

ويواصل نجوم العمل الحديث عن أسرار وكواليس مسلسل "أزمة ثقة" في ظهور خاص من خلال برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على شاشة الحياة.

