نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. محطات فنية هامة في حياة الراحل رياض القصبجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر ذكرى ميلاد أحد أعمدة الفن في العالم العربي، الفنان الراحل رياض القصبجي، ويعتبر رياض القصبجي من الشخصيات الفنية التي تركت بصمة فارقة في عالم الفن المصري والعربي، وما زالت أعماله محفورة في ذاكرة الجمهور حتى اليوم، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـه.

رياض القصبجي

مولد رياض القصبجى

ولد رياض القصبجي في 13 سبتمبر، بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، وسرعان ما اكتسب شهرة واسعة بفضل موهبته وأدائه المميز. كان القصبجي يتميز بأعماله القوية وقدرته على تجسيد شخصيات مختلفة بمهارة فائقة.



تنوعت أعمال رياض القصبجي بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث قدم أدوارًا لا تُنسى في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

أبرز أعمال رياض القصبجى

وقدم القصبجي خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 70 فيلما منها "العتبة الخضراء، لوكاندة المفاجآت، صراع في المينا، الآنسة حنفي، عبيد المال، نص الليل، جواهر، إسماعيل ياسين في الطيران، مسمار جحا".



وتعد شخصية رياض القصبجي من الشخصيات الأيقونية في تاريخ السينما المصرية كانت له طريقة فريدة في التمثيل تجمع بين القوة والعفوية، وقدرة فائقة على إيصال المشاعر والأحاسيس للجمهور. كما أنه كان يمتاز بشخصية قوية وحضور مسرحي يجذب الأنظار.