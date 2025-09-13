نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان كمال تكتب: من غزة إلى العالم.. "صوت هند رجب" صرخة طفلة تفضح زيف الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حولت استغاثة الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي لم تكمل عامها السادس وظلت على الهاتف 70 دقيقة كاملة تناشد فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني قبل أن تستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي، إلى عمل سينمائي عالمي بعنوان "صوت هند رجب" بتوقيع المخرجة التونسية الفرنسية كوثر بن هنية. الفيلم، الذي حصد جائزة الأسد الفضي في الدورة الـ 82 لمهرجان فينيسيا السينمائي، وصفته الصحف العالمية بأنه المفاجأة الكبرى للدورة، معتبرة أنه كان جديرًا بالجائزة الذهبية.

تحول صوت هند – الذي انتشرت مقاطع منه عبر الإنترنت قبل أن تؤكد صحته وتقوم بتحليله جهات دولية مثل واشنطن بوست وسكاي نيوز وفورنسك آركيتكتشر – إلى شهادة دامغة ورمز مؤلم من رموز حرب غزة: استغاثة طفلة سمعها العالم كله، لكنها لم تلقَ سوى الصمت.



في التسجيل الأصلي، يتكرر صوت الطفلة الصغيرة وهي تردد بلهجة يائسة: "تعالوا خدوني"، فيما يأتيها الرد من الطرف الآخر: "نعم، نحن قادمون". جملة تكررت أكثر من خمس عشرة مرة في المقطع، إلى جانب أصوات أقاربها الذين كانوا يحتضرون داخل السيارة، ورسالة من عمها يؤكد فيها أن طفلة في السادسة لا تزال على قيد الحياة بين الركام.

من هذه الأصوات المنكسرة استلهمت كوثر بن هنية فكرة فيلمها، الذي يوثق اللحظات الأخيرة للطفلة هند رجب ذات الأعوام الستة، والتي وجدت نفسها محاصرة داخل سيارة عائلتها في غزة يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما استهدفت دبابات جيش الاحتلال المنطقة المحيطة لتفقد معظم أقاربها في لحظة واحدة.

وظلت الطفلة على الخط لأكثر من ساعة كاملة مع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، ترجّي إنقاذها وتتشبث بالأمل، قبل أن تُستهدف سيارة الإسعاف التي كانت في طريقها إليها، فيقع المسعفون أنفسهم شهداء خلال محاولتهم الوصول إليها، لتتحول استغاثتها إلى شهادة دامغة على وحشية الحرب، وصوتا يلاحق الضمير الإنساني في العالم كله.



أوضحت كوثر بن هنية في حوارها مع صحيفة هوليوود ريبورتر أن صوت الطفلة ظل يطاردها، مما دفعها إلى التواصل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للحصول على التسجيل الكامل للمكالمة التي تناقل مقطع منهها، مؤكدة أن ما هزها لم يكن فقط العنف المحيط بالمشهد، كانت وقتها تتهيأ لإنجاز فيلم آخر، وقالت: "ما سمعته جعلني أتوقف عن كل شيء لأروي هذه القصة".

ووأشارت أن فكرة العمل انطلقت من الأثر العميق الذي تركه في نفسها نداء الاستغاثة المؤلم للطفلة الفلسطينية هند رجب قبل استشهادها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.



واعتبرت أن "صوت هند رجب" كان مسئولية كبيرة فتقول: "كنت خائفة أن أخون صوتها، أن يكون فيلمي غير وفي لذكرى هند".

وبعد أن مُنعت كوثر بن هنية من دخول غزة، لم تجد أمامها سوى السينما كوسيلة وحيدة لإيصال ما سمّته "النداء الذي لا يحتمل الصمت". حصلت على تسجيل كامل يمتد لسبعين دقيقة يوثق اللحظات الأخيرة لهند رجب، لكنها لم تكتفِ بالمادة الخام، بل سعت قبل أي خطوة إلى استئذان أصحاب الحق الأصيل في الحكاية. تواصلت مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للحصول على النسخة الكاملة من التسجيل، ثم اتصلت بوالدة هند نفسها. بالنسبة إليها، كان هذا اللقاء حاسما، فهي كانت تدرك أنها إن سمعت من الأم رفضا أو عدم رغبة في مشاركة القصة، لتوقفت على الفور وقالت: "إنها ابنتك، وهو حزنك، ولا يحق لي تجاوزه". لكن الأم – كما وصفتها بن هنية – كانت امرأة عظيمة السخاء، من أطيب الناس الذين التقت بهم في حياتها، جلست معها ساعات تحكي عن ابنتها، وعن تفاصيل ذلك اليوم، وتفتح قلبها رغم الجرح الذي لم يلتئم.

بعدها التقت بن هنية بالعاملين في الهلال الأحمر الذين كانوا على الطرف الآخر من الخط في الساعات الأخيرة لهند، سألتهم بدورها: هل تريدون أن تُروى هذه القصة؟ وحين وجدت منهم الرغبة ذاتها، عادت إلى التسجيل، إلى الصوت الذي كان بمثابة القلب النابض للفيلم. في كل مرة تسمع صرخات الطفلة تعود إليها المشاعر الأولى: الغضب، العجز، الحزن، والرغبة في أن تفعل شيئا ولو متأخرا. ومن هنا قررت أن تنقل التجربة بعيون المسعفين الذين استدعَتهم الطفلة واستجارت بهم، لتجعل منظورهم نافذة للمشاهدين، باعتبارهم أقرب إلى إحساسها وإلى إحساس كل من استمع للتسجيل.

اختارت كوثر بن هنية أن تظل أقرب ما يكون إلى الحقيقة، فأسندت أدوار المسعفين إلى ممثلين فلسطينيين، بينما أبقت صوت الطفلة كما هو من التسجيل الأصلي، ليظل أثر استغاثتها نابضا في الفيلم. لم يكن الصوت موجها لشخص بعينه، بل لكل من سمعه، ومن هنا جاء القرار الفني بأن يبقى كما خرج أول مرة، صرخة تخترق حدود المكان والزمان.

من هذه المادة الخام نسجت المخرجة بنية فيلمية تمزج بين الوثائقي والدرامي، محورها أصوات مسعفي الهلال الأحمر الذين حاولوا وسط ظروف غير إنسانية إنقاذ الطفلة والوصول إليها. بدا التسجيل بالنسبة إليها القلب الحقيقي للعمل، فهو الذي يعيد في كل مرة استدعاء المشاعر الأولى من غضب وحزن وعجز.

وبالاعتماد على هذا البناء، أرادت أن تمنح المشاهد الإحساس نفسه، أن يرى ويشعر وكأن هند تناديه مباشرة، وأن يتحول كل من يسمع الصوت إلى شاهد مشارك في لحظة الاستغاثة الأخيرة.



الفيلم التزم بالسرد الحقيقي للأحداث: تسجيل اللحظات الأخيرة داخل السيارة، ثم رسالة العم التي أكدت بقاء هند على قيد الحياة، يليها نداءاتها المستمرة، وصولا إلى المكالمة الأخيرة للمسعف قبل استشهاده. وتقول بن هنية: "كنت خائفة أن أخون صوتها، وأن يعجز الفيلم عن تكريم ذكراها". مشيرة إلى أن العمل لا يواجه فقط الصمت الذي قوبلت به صرخة الطفلة، بل أيضا التواطؤ الدولي، بما في ذلك وسائل إعلام كبرى اكتفت بالمشاهدة. وأضافت: "على الأقل، مع هذا الفيلم، لم يتم إسكاتي. استخدمت لغة الفن لأعبر عن مشاعري كي لا أكون متواطئة، فأنا لست ناشطة سياسية ولا أملك سلطة سوى السينما".

واعتبرت أن "صوت هند رجب" يجبر الجمهور على مواجهة الخط الفاصل بين الشهادة والتواطؤ، هذا السؤال يقف في صميم الفيلم، الذي بُني حول استغاثة طفلة سمعها العالم لكنه لم يجبها. الفيلم يواجه ليس فقط الصمت الذي قوبلت به استغاثة هند، بل أيضا التواطؤ الأوسع لأولئك – بمن فيهم الإعلام الدولي – الذين يشهدون معاناة غزة دون أن يكونوا قادرين أو راغبين في مد يد العون للأصوات المستغيثة.

وأضافت:شعرت أن دوري كمخرجة هو أن أجد أفضل، وأكثر الطرق السينمائية نقاءً لنقل ما وصلني: هذا التسجيل، هذا الصوت. كل شيء كان موجودًا بالفعل. فقط كان عليّ أن أقرر من أي منظور سأحكي القصة.

كما تحدثت عن بناء لغة سينمائية للحزن والشهادة، وعن العبء الأخلاقي لتمثيل اللحظات الأخيرة لهند، وعن ضرورة رفض التواطؤ، وقالت: "على الأقل، مع هذا الفيلم، لم أُصمت".



وترى المخرجة أن قيمة العمل تكمن في أن يجد طريقه إلى الجمهور، معتبرة أن مجرد مشاهدته يمثل إنجازا، بينما تظل النظرة العالمية للرواية الفلسطينية محاطة بالريبة، وكأن العالم بحاجة في كل مرة إلى تذكير بأن الفلسطينيين بشر، لهم مشاعر وأحزان. وترى أن هذه البديهيات تعكس عمق المأساة، أما عن إمكانية فتح تحقيق في جرائم الحرب، فتقول إن المأساة أكبر من فيلم واحد، إذ تتواصل المجازر في غزة، فيما لا تزال قضية هند نفسها دون تحقيق رسمي، مؤكدة أن غياب الصحفيين عن الميدان يجعل الوصول إلى الحقيقة شبه مستحيل، ومع ذلك يبقى الأمل قائما في أن يأتي يوم تتحقق فيه العدالة.

وبينما عرض الفيلم في فينيسيا 3 سبتمبر، أعلن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس ترشيحه لتمثيل البلاد في فئة أفضل فيلم دولي بجوائز الأوسكار المقبلة. العمل من تأليف وإخراج كوثر بن هنية، وحظي بدعم بارز من نجوم هوليوود بينهم براد بيت، خواكين فينيكس، وروني مارا الذين انضموا كمنتجين تنفيذيين قبل عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات المهرجان.



ويشارك في التمثيل سجا الكيلاني، معتز ملحيس، كلارا خوري وعامر حليحل، بينما تولى الموسيقى التصويرية أمين بوحافة.



وعلى مدى أكثر من عقد، بنت المخرجة التونسية كوثر بن هنية مسيرتها على كسر الحواجز بين الروائي والوثائقي، فاشتغلت على أعمال تتحرك بخفة بين الدراما والتوثيق، لكنها تبقى دائما متجذرة في التجربة الإنسانية الحية. في أول أفلامها الطويلة "شلاط تونس" (2014)، استعانت بأسلوب الفيلم الوثائقي لتفكيك أسطورة حضرية تونسية أثارت جدلا اجتماعيا. ثم جاءت محطتها التالية بفيلم "على كف عفريت" (2017)، الذي قدّم سردا صادما لتداعيات اعتداء جنسي هز الرأي العام التونسي.



وفي عام 2020، حققت بن هنية علامة فارقة حين أصبحت أول مخرجة تونسية تصل إلى ترشيحات الأوسكار عبر فيلمها "الرجل الذي باع ظهره"، وهو دراما لاذعة عن لاجئ سوري يبيع جسده كمساحة فنية ليتمكن من النجاة. وبعد ثلاث سنوات، عادت بقوة بفيلمها الهجين "بنات ألفة" (2023)، الذي جمع بين الشهادة الحية وإعادة التمثيل، وشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، ليحصد جائزة أفضل وثائقي ويُرشّح مجددا للأوسكار.