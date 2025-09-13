نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصدقاء منذ الطفولة.. هيثم نبيل يكشف تفاصيل تعاونه مع المخرج محمد سامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الملحن والمطرب هيثم نبيل عن كواليس علاقته وتعاونه الفني مع المخرج محمد سامي، مؤكدًا أن صداقتهما تعود إلى سنوات الطفولة حيث سكنا سويًا في مدينة 6 أكتوبر، قبل أن تتطور علاقتهما إلى شراكة فنية ناجحة تركت بصمة واضحة في الدراما المصرية.



وقال هيثم نبيل في لقاء خاص مع الإعلامية خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن المخرج محمد سامي كان دائمًا موهوبًا وطموحًا منذ بداياته، مشيرًا إلى أنه يتذكر جيدًا لحظة مشاهدته لأول كليب أخرجه سامي والذي كان نقطة انطلاقته الحقيقية نحو النجومية.



وأوضح هيثم نبيل قائلًا: "كنت مع سامي في سيارته حين عرض لي لقطات من كليب صوره لهيفاء وهبي، ولم أصدق أنه بالفعل من إنتاجه بهذا المستوى المبهر، وحين نُشر الكليب أحدث ضجة كبيرة وأصبح الجميع يتحدث عنه".



وأشار هيثم نبيل إلى أن التعاون الفني الحقيقي بينهما بدأ بعد نجاحات سامي الكبيرة في أعمال مثل “الأسطورة” و”حكاية حياة” و”آدم”، حيث كانت البداية مع مسلسل “ولد الغلابة” الذي وصفه بأنه شكل نقطة تحول في مسيرته الفنية، ثم جاء التعاون الأهم في مسلسل “البرنس” الذي قدم فيه عشر أغنيات من كلماته وألحانه، قائلًا: “كنت أمر بظروف صعبة وقتها، ونجاح المسلسل والأغاني بهذا الشكل الكبير كان بمثابة انتصار شخصي لي”.



وتحدث هيثم نبيل عن تجربته في مسلسل “جعفر العمدة”، مشيدًا بعودة محمد سامي القوية بعد فترة غياب في ذلك الوقت، قائلًا: “جعفر العمدة كان تحديًا كبيرًا، الناس كانت تقول إن لا شيء سيتفوق على الأسطورة أو البرنس، لكن العمل نجح نجاحًا ساحقًا وأعاد محمد سامي للمشهد بقوة”.

هيثم نبيل يروي كواليس تعاونه مع محمد سامي ويكشف عن أعمال جديدة قريبًا



كما كشف هيثم نبيل، عن كواليس الأغنية الدعائية لمسلسل “إش إش”، مشيرًا إلى إنها لم تكن مكتوبة خصيصًا للعمل بل كان قد انتهى منها قبلها بأيام، وعندما استمع إليها سامي اختارها لتكون الأغنية الدعائية، قائلًا: “فوجئت أنه جمع كل مطربي المسلسل في الأغنية، وكانت النتيجة عملًا جماعيًا ناجحًا حقق ملايين المشاهدات”.



واعتبر هيثم نبيل، أن ما يميز محمد سامي هو شغفه بالتفاصيل وقدرته على إخراج أفضل ما لدى فريق العمل، مؤكدًا أن التعاون بينهما مستمر وأنهما يحضّران لأعمال جديدة ستفاجئ الجمهور قريبًا.



