الملحن هيثم نبيل يكشف تفاصيل تعاونه مع حميد الشاعري في ألبومه الجديد

أحمد جودة - القاهرة - كشف الملحن هيثم نبيل تفاصيل تعاونه مع الفنان حميد الشاعري، في ألبومه الجديد من خلال ٤ أغنيات، تم طرح واحدة منهم على طريقة السينجل بعنوان " تيجي نفرفش"، ضمن موسم الصيف.

هيثم نبيل عن حميد الشاعري: الكابو الذي اكتشفني ويشرفني التعاون معه

وأشار هيثم نبيل، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه سعيد بالتعاون مع الكابو حميد الشاعري؛ نظرًا لأنه قام باكتشافه وهو في عمر 16 عامًا وقدمه للجمهور من خلال أغنية "يا فراق"، والآن يتعاون معه في صناعة ألبومه الجديد.



واستعاد هيثم نبيل ذكريات التعارف على الملحن حميد الشاعري، والذي كان في ذلك الوقت مكتشف وصانع نجومية الكثير من المطربين الشباب، وتقابل معه من خلال شقيق صديقه، وبعدها كان "الكابو" المستشار الفني لشركة الإنتاج التي قدمته للجمهور بأغنية "يا فراق".