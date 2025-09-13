نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثاني بطولاتها.. إيمان العاصي تبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسل قسمة العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة إيمان العاصي انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد قسمة العدل، والمقرر عرضه في الـ Off season.

بدء تصوير مسلسل قسمة العدل

وشاركت إيمان العاصي صورة لها عبر صفحتها على فيسبوك، وهي ممسكة بكلاكيت مسلسلها الجديد قسمة العدل، من إخراج أحمد خالد.

أبطال مسلسل قسمة العدل

وتضم قائمة أبطال مسلسل قسمة العدل كل من: إيمان العاصي، رشدي الشامي، محمد جمعة، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، إيناس كامل، خالد كمال.

قصة مسلسل قسمة العدل

يناقش قضايا الميراث والهبة والعطية، من خلال أحداث مستوحاة من المجتمع المصري في الصعيد والأرياف، مع التركيز على تفاصيل الطبقة المتوسطة، حيث تعيش إيمان صراعًا مع أشقائها بسبب الميراث.

اخر اعمال إيمان العاصي

وعُرض لـ إيمان العاصي مؤخرًا في السينمات، فيلم في عز الضهر، وهو أول فيلم مصري من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، ويتناول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب، والعمل يتناول العديد من القضايا السياسية، منها القضية الفلسطينية.

بينما اخر اعمالها في الدراما هو مسلسل برغم القانون مكون من 30 حلقة، ويشارك بجانبها هاني عادل، وليد فواز، محمد القس، رحاب الجمل، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل على ماهر، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.