نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جريئه.. بوسي تتألق بالجينز في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة بوسي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما ظهرت بإطلالة كاجوال جريئه.

أحدث ظهور لـ بوسي

وظهرت بوسي في الصور أمام البحر، مرتدية "هوت شورت" و"تي شيرت كات"، ونظارة شمس وتركت خصلات شعرها منسدله.

تفاعل الجمهور مع إطلالة بوسي

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "روعة وزي القمر"، "انبسطي يا بوسي بالساحل"، "القمر نورت الساحل"، "يا جمالك يا بوس بوس"، "مفيش منك يا عسل".

اخر اعمال بوسي

وقدمت بوسي مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

كلمات اغنية الشقاوة

هترجعونا ليه لأيام الشقاوة

لو وحشاكم الشقاوة قوي نتشقى

نتشاقى فيها إيه ده إحنا حلوين حلاوة

خدنا إيه من الهداوة ولا ولا حاجة

إحنا الشقاوة فينا بس ربنا هادينا

ولو عايزنا نلعب يلا بينا

الحلو يحب الحلو يجيب الحلو يحلّي القاعدة

فضولنا الساحة مساحة

خمسة سياحة أعلى مشاهدة

إحنا هنتشاقى أنا وأنت هنتشاقى

هو وهي هيتشاقوا

كل الناس اللي اشتاقوا

إحنا لسه في عزنا لسه في مجدنا

الوقت وقتنا وماحدش قدنا

لا ده إحنا المدرسة يتعلموا مننا

تلاميذنا في كل حتة وسيرتنا هنا وهنا

إحنا الشقاوة فينا بس ربنا هادينا

الحلو يحبّ الحلو يجيب الحلو يحلى القاعدة

فصولنا الساحة مساحة

خمسة سياحة أعلى مشاهدة

إحنا هنتشاقى أنا وأنت هنتشاقى

هو وهي هيتشاقوا

كل الناس اللي اشتاقوا