دافع عن حقي.. سيد الطيب يكشف سر تهديد محمود عبد العزيز لـ وحيد حامد في سوق المتعة

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان سيد الطيب أن مشاركته في فيلم سوق المتعة عام 2000، كانت بترشيح من الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي قام ببطولة العمل.

وقال سيد الطيب في تصريحات لبرنامج بنظرة تانية مع الإعلامي محمود الجلفي عبر فضائية الشمس 2: كنت أشارك محمود عبد العزيز في فيلم النمس عام 2000، وأثنى على أدائي خلال العمل، ورشحني للمشاركة في بطولة فيلم سوق المتعة خلال العام ذاته، وذهبت في أول يوم لتصوير مشاهدي، والتقيت بمساعد المخرج علي إدريس، والمخرج سمير سيف، ورحب بي الثنائي وقاما بترشيحي لتجسيد دور ضابط، لكن الكاتب وحيد حامد اعترض على تواجدي، حيث كان قد رشح خالد سرحان ليؤدي هذا الدور.

وأضاف سيد الطيب: محمود عبد العزيز غضب عندما علم باستبعادي من المشاركة في العمل، وتواصل مع المؤلف وحيد حامد وأخبره أنه سيعتذر عن عدم المشاركة في بطولة الفيلم، حال الإصرار على استبعادي، وفي النهاية شاركت في العمل وتلقيت إشادة من وحيد حامد الذي لم يكن يرغب بتواجدي في بداية الأمر، بل إنه قام بترشيحي للعمل في بطولة فيلم ديل السمكة عام 2003.

وتابع: كنت أتمنى المشاركة في فيلم معالي الوزير مع النجم الراحل أحمد زكي، والتقيت به في كواليس تصوير فيلم سوق المتعة بعدما قام بزيارة فريق العمل أكثر من مرة نظرًا لعلاقته الوطيدة بالكاتب وحيد حامد والمخرج سمير سيف، وأبلغني بضرورة الحضور لمكتب عمرو عرفة مدير الإنتاج آنذاك، قبل عمله في الإخراج.

واستكمل: حضرت إلى مكتب عمرو عرفة لمقابلة أحمد زكي حسب الموعد المحدد، ولكن الكاتب وحيد حامد لم يقبل بمشاركتي في العمل بعدما أدليت بتصريحات تليفزيونية تحدثت خلالها عن رفضه لي في فيلم سوق المتعة.