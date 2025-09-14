نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدل واسع بعد إعلان "The Super Mario Galaxy"… هل يتجاوز الجزء الثاني نجاح المليار دولار؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف موقع "فارايتي" عن العنوان الرسمي للجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الأشهر "سوبر ماريو"، والذي سيحمل اسم "The Super Mario Galaxy"، والمقرر طرحه عالميًا بدور العرض في 3 أبريل 2026، من إنتاج شركتي Universal وIllumination بالتعاون مع Nintendo.

ويستند الفيلم الجديد إلى لعبة الفيديو الشهيرة "Super Mario Galaxy" التي أطلقتها Nintendo عام 2007، في خطوة تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الأربعين لأول ظهور لـ "Super Mario Bros" عام 1985، ما أضفى بُعدًا رمزيًا على الإعلان.

الجزء الأول من الفيلم، الذي عُرض تحت عنوان "The Super Mario Bros. Movie"، حقق نجاحًا مدويًا بإيرادات تجاوزت المليار دولار، ليصبح ثاني أكبر فيلم رسوم متحركة عالميًا منذ 2019، متفوقًا على "Demon Slayer: Mugen Train" وخلف "Minions: The Rise of Gru".

اللافت أن نجاح الفيلم جاء بعد سنوات من التردد من جانب Nintendo، خاصة عقب فشل التجربة الأولى عام 1993، التي وُصفت بأنها واحدة من أسوأ الأفلام على الإطلاق. لكن التعاون مع Illumination، صاحبة أعمال ناجحة مثل "Despicable Me" و"Sing"، أعاد الاعتبار لشخصية السباك الإيطالي ماريو وأخيه لويجي.

ويؤدي النجم كريس برات صوت ماريو، بينما يجسد جاك بلاك شخصية الشرير "بوزر" نافث النار. ومع هذا الإعلان المثير، يتساءل الجمهور: هل سيحطم "The Super Mario Galaxy" أرقام سلفه، أم أن سقف التوقعات المرتفع سيشكل تحديًا أكبر هذه المرة؟