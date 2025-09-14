نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب بين السينما والموسيقى.. "موجوعة منك" لفيلم جديد ونجاح لافت مع أوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطفت الفنانة مي كساب الأنظار بعدما شاركت جمهورها كواليس تسجيل أغنية "موجوعة منك"، التي تُستخدم كأغنية دعائية لفيلمها الجديد "مؤلف ومخرج وحرامي"، المقرر طرحه قريبًا في دور العرض.

ويشاركها البطولة نخبة من النجوم أبرزهم أحمد فتحي، ميمي جمال، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، ومحمود حافظ، في عمل من تأليف ميشيل منير وإخراج أسامة عمر.

ولم تتوقف مي عند هذا الحد، إذ طرحت مؤخرًا مع زوجها أوكا أغنية "هتعيشوا من غير رجالة إزاي" الخاصة بفيلم "آخر راجل في العالم" وقد لاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالكيميا الواضحة بين الثنائي وظهورهما بخفة ظل لافتة في الفيديو الدعائي.

فيلم "آخر راجل في العالم" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أيمن منصور، بيومي فؤاد، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، وسامي مغاوري، ومن تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج أسامة عرابي.