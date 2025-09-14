نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي يحصد جائزة فاتن حمامة للتميز في مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تقليده السنوي في تكريم أبرز صُنّاع الفن بجائزة "فاتن حمامة للتميز"، التي أصبحت علامة بارزة ضمن فعالياته منذ سنوات، بوصفها تقديرًا لعطاءات استثنائية تركت أثرًا لا يُنسى في تاريخ السينما. وتُمنح الجائزة سنويًا لنجوم ومبدعين من مختلف المجالات الفنية، من ممثلين ومخرجين وموسيقيين، سواء من مصر أو من العالم العربي والدولي، ممن أسهموا في تطوير الصناعة السينمائية ورفع مكانتها.

وفي دورته الـ46 المقبلة، يستعد المهرجان لمنح الجائزة للفنان خالد النبوي، اعترافًا بمسيرته الفنية الطويلة التي امتدت عبر السينما والدراما، حيث نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الوجوه المصرية على الساحة العربية والدولية، بفضل أعمال تركت بصمتها لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

وقد اعتاد مهرجان القاهرة أن يكرم بهذه الجائزة أسماء فنية رفيعة، من بينهم نيللي كريم في الدورة الـ37 عام 2015، ويحيى الفخراني وأحمد حلمي ومحمد خان في الدورة الـ38 عام 2016، وسمير غانم وهند صبري وماجد الكدواني في الدورة الـ39 عام 2017، ثم حسن حسني وهشام نزيه وشريف عرفة في الدورة الـ40 عام 2018. كما نالتها منة شلبي عام 2019، ومنى زكي عام 2020، تلاهما كريم عبد العزيز في 2021، والمخرجة كاملة أبو ذكري في 2022، وصولًا إلى أحمد عز في الدورة الماضية عام 2023.

ويأتي تكريم خالد النبوي في الدورة الـ46 ليؤكد استمرارية المهرجان في الوفاء لمسيراته الفنية الكبيرة، وليُضاف اسمه إلى سجلٍّ مشرف من النجوم الذين حملوا الجائزة، كرمزٍ للتميز والإبداع الذي لا يرتبط بزمن بقدر ما يرتبط بالأثر الباقي في وجدان السينما والجمهور.