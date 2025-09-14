نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر جلال يبدأ تحضيرات "كلهم بيحبوا مودي" استعدادًا لرمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفنان ياسر جلال سباق دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "كلهم بيحبوا مودي"، حيث يستعد لبدء تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة، واعدًا جمهوره بعمل مختلف يحمل العديد من المفاجآت.

المسلسل يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ريهام الشنواني، يمنى طولان، ومحسن منصور، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وكان ياسر جلال قد شارك جمهوره مجموعة من الصور من كواليس التحضير للعمل، معلقًا: "كلهم بيحبوا مودي.. رمضان 2026.. توكلنا على الله".

وعلى جانب آخر، انتهى جلال مؤخرًا من تصوير مسلسل "للعدالة وجه آخر"، المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، ويقدم فيه شخصية "فؤاد السرجاني"، وهو مذيع تلفزيوني يدخل في أزمة كبيرة بعد اتهام نجله بجريمة قتل تقلب حياته رأسًا على عقب.

ويشارك في بطولة هذا العمل كل من أروى جودة، محمد علاء جاميكا، سماء إبراهيم، نور إيهاب، نوران ماجد، عابد عناني، مينا نبيل، أمجد الحجار، وإسلام خالد، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

