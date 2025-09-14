نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النهار الناقل الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارتا شبكة تليفزيون النهار ومهرجان الجونة السينمائي عن توقيع عقد شراكة بينهما تكون شبكة تليفزيون النهار بمقتضاه هي الناقل الرسمي داخل مصر لجميع فعاليات مهرجان الجونة على شاشاتها وذلك في دورته الثامنة والمقرر انعقادها من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر.





وبحسب البيان ستحصل النهار على حقوق النقل داخل مصر على الهواء مباشرة لحفلي الإفتتاح والختام إلى جانب المؤتمر الصحفي والتغطية الشاملة لأنشطة ووقائع المهرجان طوال أيام انعقاده.

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة الذي يحظى بشعبية كبيرة وحضور مميز للنجوم والشخصيات العامة من مصر والخارج، من المقرر أن ينعقد مؤتمره الصحفي الرسمي الثلاثاء المقبل بالقاهرة بحضور جميع قياداته لإعلان جميع تفاصيل الدورة الثامنة.

ومن جانبها أكدت شبكة تليفزيون النهار أن استعدادات فنية خاصة يجري الانتهاء منها حاليًا بحيث يكون نقل حفلي الإفتتاح والختام وتغطية المؤتمر الصحفي والفعاليات على المستوى اللائق بإسمها وإسم مهرجان الجونة.