ملك زاهر: بتعالج نفسيًا بسبب دوري في "أزمة ثقة"

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة ملك أحمد زاهر، في حلقة خاصة واستثنائية، في ضيافة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي لنجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة":"كنت قلقانة قبل تقديم الشخصية لأنها شخصية صعبة وتعاني من اضطراب الهوية، وهو مرض نفسي".

تصريحات ملك زاهر

وتابعت:"حتى أن الفنانة نجلاء بدر كانت قلقانة عشاني ودائمًا تتحدث معي هتعملي إيه في الشخصية، وان أصعب المشاهد بالنسبة لي كانت خلال اللقطات التي كانت الشخصيتين بيتكلموا مع بعض، لأني عندما أمثل مع فنان أو فنانة وأنظر إلى عينه وأخذ منه، هذا بيدعمني في تصوير المشاهد".

ملك زاهر تكشف معاناتها مع اضطراب الهوية في مسلسل أزمة ثقة

واضافت: "ولكن عندما أتحدث مع نفسي فهذا صعب جدًا، وبخاصة ان كل شخصية لها تفاصيل مختلفة، ولكي أستطيع أن أخرج من تلك الشخصيتين كنت أذهب إلى دكتورة نفسية".

وأردفت: "وكانت المفاجأة في آخر الأحداث أننا أصبحنا ثلاثة شخصيات، وعانيت كثيرًا بعد انتهاء مشاهد التصوير بسبب هذا الدور الصعب."

وعن والدها الفنان أحمد زاهر، أشارت إلى أنه تحدث معي وكان سعيدًا جدًا بما قدمته ودوري في المسلسل وأنه فخور بي، وهذا يسعدني جدًا.

وانني في بداية التصوير "تحدثت مع المخرج والمؤلف وتحدثت مع طبيب نفسي، وان “الشخصية تدور في إطار صعب واضطراب الهوية، ويهمني أن أقدم الدور بواقعية”.

واختتمت: “كنت أخشى تقديم هذه الشخصية وأن أقدم شخصيتين في نفس الوقت وبينهما هذا التناقض والصراع الأزلي بين الخير والشر”.

بينما عقب المخرج وائل فهمي عبدالحميد: "أنا أتابعها وأدوارها وكنت أضعها في راسي، وتحدثت معها على الشخصية وكانت متميزة في تقديمها".



