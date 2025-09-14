نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم المصري للموسيقى.. ندوة "النغم المصري.. حكاية لا تنتهي" بمكتبة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم المصري للموسيقى، الذى ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، تقام ندوة "النغم المصري.. حكاية لا تنتهي بين الهوية والتجديد.. ألحان خالدة"، فى الخامسة من مساء يوم الاثنين ١٥ سبتمبر الجاري، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بإشراف الأستاذ يحيى رياض مدير المكتبة.

يتحدث فى الندوة الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن رئيس قسم النقد الموسيقي بمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، الأستاذ الدكتور خيري عامر أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر أستاذ الغناء والمسرح الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور هاني عبد الناصر أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الفنان مهدي السيد مخرج مسرحي بدار الأوبرا المصرية.

وتدير الندوة الدكتورة أسماء جبر أستاذ تاريخ الفن والنقد الفنى بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، التى تناقش ضيوف الندوة فى عدة محاور رئيسية منها: تاريخ الموسيقى المصرية، التراث الموسيقي المصري وعرض نماذج للتطبيق من أعمال سيد درويش - أوبريت البروكة وأوبريت راحت عليك، الجهود المبذولة للتوثيق والتجديد لتعزيز الهوية المصرية والربط بين الأصالة والمعاصرة لاستكمال ما بدأه الرواد، بناء جسور من الثقافة الإبداعية لدى الجمهور.

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قد أعلن فى وقت سابق تخصيص يوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ليكون “اليوم المصري للموسيقى”، ليضاف بذلك إلى الأجندة الثقافية والفنية المصرية، وجاء اختيار يوم 15 سبتمبر، بناءً على مقترح تقدّم به المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ليواكب ذكرى رحيل فنان الشعب ومجدد الموسيقى المصرية الموسيقار الكبير سيد درويش، لتتحول المناسبة من مجرد ذكرى رحيل إلى احتفال وطني سنوي يكرّس مكانة الموسيقى المصرية في الوجدان.

