تامر حسني يتربع على عرش يوتيوب بألبومه الأخير بـ310 مليون مشاهدة، وعمرو دياب في المركز الثاني بـ187 مليون

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد الوسط الفني العربي منافسة قوية على منصات الاستماع الرقمية، خصوصًا "يوتيوب"، الذي أصبح المنبر الأول للجمهور لقياس نجاح الأعمال الغنائية، وفي أحدث الإحصاءات المعلنة، تربع الفنان تامر حسني على عرش يوتيوب بعد أن حقق ألبومه الأخير "لينا معاد" المركز الأول كأعلى استماعًا بأكثر من 310 مليون مشاهدة، متصدرًا قائمة الألبومات الجديدة لعام 2025.

الألبوم الذي يضم باقة كبيرة من الأغاني المتنوعة، لاقى استحسانًا واسعًا من الجمهور العربي داخل مصر وخارجها، وانتشرت مقاطع منه بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تعزيز انتشاره وتحقيقه لأرقام غير مسبوقة.

وقد أرجع محللون هذا النجاح إلى ذكاء تامر حسني في المزج بين الأسلوب العصري والمحتوى الذي يلامس مشاعر الجمهور بمختلف أعمارهم.

عمرو دياب

في المقابل، جاء الفنان عمرو دياب في المركز الثاني بألبومه الجديد "ابتدينا"، محققًا 187 مليون مشاهدة عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب".

واعتبر بعض النقاد أن هذه الإنجازات بمثابة دليل على انتقال "مقاييس النجاح" من حفلات الاستاد ومبيعات الكاسيت في الماضي، إلى نسب المشاهدة الرقمية التي أصبحت هي المؤشر الأبرز على تفاعل الجمهور.

ألبوم "لينا معاد"

اللافت أن نجاح ألبوم "لينا معاد" لم يتوقف عند حدود الوطن العربي، بل امتد إلى الخارج، حيث أظهرت الإحصاءات تفاعلًا واسعًا من مستمعين في أوروبا وأمريكا، وهو ما يعكس قوة الحضور الفني لتامر حسني على الساحة العالمية.

ويؤكد هذا النجاح أن الأغنية العربية ما زالت قادرة على تجاوز الحدود الجغرافية والوصول إلى جمهور عالمي واسع عبر المنصات الرقمية.